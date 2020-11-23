半導體需求強勁 南韓11月前20日出口年增11.1%

根據南韓關稅廳 (Korea Customs Service) 在週一 (23 日) 公布的數據顯示，今年 11 月的前 20 日，南韓的出口較去年同期增長了 11.1%，推升了市場對於該國經濟將從疫情中復甦的希望。

數據顯示，在 11 月 1 日至 20 日期間，南韓出口總額達到 313 億美元，高於去年同期的 281 億美元，成長 11.1%。細部來看，在此期間，南韓每日出口額也較去年同期增長 7.6%。進口額則是較去年同期增長 1.3%，達到 279 億美元。

出口是南韓的經濟成長重點，在今年新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發後受到嚴重打擊。不過，自 6 月份以來，隨著主要經濟體逐漸開始恢復商業活動並解除邊境封鎖，該國經濟衰退有所放緩。

從各部門來看，在 11 月份前 20 日，作為關鍵出口項目的記憶體晶片出貨量較去年同期增長了 21.9%，汽車出貨量也增長了 11.9%。半導體產品約佔南韓總出口總額的 20%。南韓是全球最大的記憶體晶片製造商三星電子及其競爭對手 SK 海力士的所在地。

不過。石化產品出口卻較去年同期大跌 48.2%，主要受到低油價所拖累。

從不同國家來看，南韓對最大貿易夥伴中國的出口較去年同期增長了 7.2%，對美國的出口則增長了 15.4%。

在上個月，南韓出口較去年同期下跌了 3.6%，主要歸因於工作日減少和新冠肺炎疫情的衝擊，使得復甦的趨勢出現短暫回落。