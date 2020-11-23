阿斯利康疫苗平均有效性達70% 落後輝瑞及Moderna等同業

英國製藥巨頭阿斯利康 (AstraZeneca) 週一 (23 日) 公布臨床試驗結果稱，與牛津大學合作研發的潛在新冠病毒疫苗平均有效性達 70%，儘管數據樂觀，仍未能達到同業的疫苗水準。

根據第三階段臨床試驗的中期分析指出，阿斯利康採用兩種不同給藥方案，第一種方案為在受試者接受一半劑量疫苗的至少一個月後，再給予其完整一劑量，另一種方案為相隔至少一個月間，給予受試者完整兩劑量疫苗，前者試驗有效性高達 90%，後者僅 62%，綜合分析後發現，兩種給藥方案的疫苗平均有效性為 70%。

與競爭對手輝瑞 (Pfizer)、BioNTech，以及 Moderna 先前公布數據相比，阿斯利康稍嫌落後，前兩者疫苗有效性高達 95%，Moderna 也達到至少 94%。

牛津疫苗試驗首席研究員 Andrew Pollard 發布聲明表示：「最新結果顯示，我們擁有一種可以挽救許多生命的有效疫苗，令人興奮的事，其中一種給藥方案有效性約 90%，若採用該方案，將有更多人能進行疫苗接種。」

阿斯利康表示，將立即向全球各地監管機構提交疫苗試驗相關數據，同時向世界衛生組織 (WHO) 申請進入緊急使用清單 (Emergency Use Listing)，加快低收入國家的疫苗供應作業。

除了英國以外，阿斯利康與牛津大學的疫苗研發作業同時在美國、日本、俄羅斯、南非、肯亞以及拉丁美洲進行，並計畫接下來於其他歐亞國家展開試驗。

根據公司聲明，阿斯利康潛在新冠疫苗可在攝氏 2-8 度的冷藏條件下進行儲存、運輸和處理長達至少 6 個月，待監管機構批准後，阿斯利康考慮在 2021 年將疫苗產能提升至 30 億劑。

阿斯利康執行副總裁 Mene Panglos 表示，若疫苗順利獲准，接種計劃將在 12 月展開。

目前，英國政府已向阿斯利康下訂 1 億劑疫苗，數量足以讓該國多數人口接種，若順利獲准，則有望在未來幾週內推出。