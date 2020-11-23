拜登擬任命布林肯為國務卿 蘇利文為國安顧問

據《彭博社》報導，有三位知情人士表示，即將上任美國總統的拜登 (Joe Biden) 已經開始集結內閣，計畫任命他的長期顧問布林肯 (Antony Blinken) 為國務卿。

此外，知情人士也表示，與希拉蕊 (Hillary Clinton) 親近的幕僚蘇利文 (Jake Sullivan) 也有可能將被任命為國家安全顧問。現年 43 歲的蘇利文和現年 58 歲的布林肯都曾擔任拜登作為副總統時的幕僚。針對此消息兩人都未做出回應，拜登發言人則拒絕置評。

即將上任白宮幕僚長的柯連恩 (Ron Klain) 在日前接受採訪時表示，預計拜登將在週二宣布第一波的內閣人選。

報導指出，選擇布林肯成為國務卿，意味著拜登目標將經驗豐富的人選放置在內閣重要職位上，並以重返以聯盟為優先的外交政策戰略，與川普的美國第一政策形成鮮明對比。

國務卿被認為是最具聲望的內閣職位之一，是美國最高外交官，與世界各地區外國領導人舉行會議。若布林肯上任國務卿，則有望領導美國重新加入《巴黎氣候協定》和伊朗核協議等國際協議。

拜登在先前曾表示：「我認為，過去四年中我們蒙受了很多損失。我們需要重建我們機構和內閣成員，以反映出我國的全部實力和多樣性。我們需要專注於為可能發生的一切做好準備。」

在拜登即將宣佈內閣人選並推進總統過渡之際，現任美國總統川普仍未承認此次總統選舉結果，並正在數個大選關鍵州提起法律訴訟。

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