川普政府：已告知越南要遏止中國「洗產地」及加大對美軍購

美國國家安全顧問 Robert O'Brien 週日 (22 日) 表示，他已告訴越南政府，必須遏制中國非法「洗產地」輸美的做法，並買入更多美國產品，例如液化天然氣和軍事設備，才能避免被美國課徵懲罰性關稅。

美國 11 月初以「越南盾被低估」為由，對越南輸美輪胎課徵初步的反補貼關稅。O'Brien 上週表示，越南的關稅有可能逆轉，但關鍵在於打擊中國非法轉運「洗產地」，以及減少對美貿易順差。

由於擔憂中國在南海的擴張，讓美國、越南加強雙邊聯繫，但關稅問題仍然是兩國間的障礙。O'Brien 週日造訪越南，與總理阮春福及外交部長范平明等人會面，他表示，越南官方對中國阻止其開發漁業、天然氣等海上資源的行動非常憂心。

O'Brien 說，越南有興趣加強與美國軍方之間的資訊交流，以及獲得更多的美國海岸防衞隊裝備，從而加強保護海域。

越南的貿易順差持續擴大，今年有望打破去年的創紀錄的 560 億美元。O'Brien 稱，他已經告訴越南政府，美國可以提供部分資金援助，幫助越南購買美國直升機，來減少美越之間的貿易逆差。

范平明先前重申，越南並未利用其貨幣匯率，以取得貿易優勢。上個月越南政府也已經表示，計畫向美國進口大量液化天然氣，並打擊中國「洗產地」行為。