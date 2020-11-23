半導體需求強 10月工業生產指數連9紅、創歷年單月次高

經濟部統計處今 (23) 日公布 10 月工業生產指數，受惠半導體高階製程需求強勁，加上傳統產業需求回溫，鋼鐵、塑化等原物料價格走高，10 月工業生產指數達 122，但受假期影響、月減 1.4%，但仍年增 7.06%，10 月製造業生產指數達 123.44，月減 1.19%、年增 7.63%，均為連九紅，雙雙創下歷年單月次高紀錄。

從行業別分析，半導體業受惠消費電子新品推出、遠距應用、5G 通訊、物聯網及高效能運算需求，晶圓代工產能持續滿載，10 月年增 23.03%，為連續第 12 個月雙位數正成長，助推電子零組件業創歷年單月次高、年增 16.93%。

液晶面板及其組件業受惠宅經濟、遠距商機需求延續，年增 9.41%，電腦電子產品及光學製品業同樣在居家辦公、遠距教學、企業數位轉型等需求下，年增 6.2%。

傳統產業則持續回溫，化學原材料業因防疫產品需求增加，加上部分烯烴廠定檢完成產能提升，年增 8.95%，基本金屬業、汽車及其零件業也受惠需求回溫，年增 7.52%、1.05%，僅機械設備業因 10 月工作天數減少，年減 0.21%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑表示，隨著全球各國際品牌大廠接續發布消費性電子新品，搶攻年終採購旺季商機，加上新興科技應用擴增、遠距商機需求延續，可望挹注製造業生產成長動能。

累計今年前 10 月製造業生產較去年同期增加 6.93%，統計處預估 10 月製造業生產指數月增幅將達 - 1 到 2%、年增幅則估 5.8% 到 9%。