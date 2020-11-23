玉晶光法說將登場 法人關注高階鏡頭開發及市占表現

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 將在 11 月 27 日召開年度線上法人說明會，由於第三季毛利率下滑到 42.3% ，且獲利低於去年同期，法人關切玉晶光第四季主要美系客戶接單狀況，及整體產能利用率走勢；同時，玉晶光已完成廈門擴廠，是否有新的擴張計畫，則是法人關注焦點。

大立光 (3008-TW) 執行長林恩平在先前法說會中指出，由於客戶端拉貨狀況不如預期強勁，大立光第四季營運無法滿載，使得玉晶光第四季營運展望格外受矚。

證券分析師黃漢成指出，目前對玉晶光營運關注，除集中第四季實際狀況，玉晶光能否在鏡頭高階製程上有進一步的突破，以及在蘋果 iPhone 手機後鏡頭市占能否提高，帶動 2021 年的業績成長，都是法說焦點。

玉晶光第三季營收 51.88 億元，毛利率 42.3%，季減 0.55 個百分點，年減 6.97 個百分點，稅後純益 10.52 億元，季增 1.13 倍，年減 19.16%，每股純益 9.44 元；前三季營收 109.75 億元，毛利率 42.78%，年減 2.52 個百分點，稅後純益 20.57 億元，年增 35%，每股純益達 18.47 元。

玉晶光 10 月營收 16.54 億元，月減 11.08%，年增 12.63%，營收較上月衰退，主因中國十一長假未全線加班，導致產出減少，公司認為，目前客戶端需求仍強，估 11 月、12 月後，產出將恢復正常，第四季營運估淡季不淡，且第四季需求旺盛及良率有機會改善的情況下，有助獲利改善。