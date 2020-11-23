台泥漁電共生光電中期目標200MW 嘉義案場動土

台泥 (1101-TW) 嘉謙綠能嘉義漁電共生案今 (23) 日舉辦動土典禮，董事長張安平表示，台泥集團將繼續響應行政院的漁電共生先行政策，持續投入漁電共生太陽光電的項目，逐步朝向 200MW 的中期目標邁進。

台泥子公司台泥綠能在嘉義縣義竹鄉與布袋鄉交界的漁電共生案場，由臺鹽綠能統包工程，將在 60 公頃的塭堤上建設一座約 43MW 的太陽能電廠，預計明年 7 月開始正式發電，屆時平均年發電量將達 5400 萬度。

張安平表示，嘉義漁電共生案場的啟動，不僅落實政府推動再生能源政策，也將是國內綠能供電與減碳的新標竿，創造養殖、創能與環境三贏的綠能建設，充分體現循環經濟的精神。

台泥表示，嘉義漁電共生案保留原本的漁業，再加入光電的投產，可藉由光電產生的利益改善養殖環境，達到養殖業者漁業單位收穫不受影響，並可享有更佳租地優惠及更佳的養殖環境。

台泥集團近年積極發展能源事業，現階段台泥綠能的再生能源建設，已發電裝置量為 35MW，建置中裝置為 49MW、規劃中裝置量為 92MW，年度發電量可達到將近 1.3 億度電，預計 2025 年將管理 500MW 以上的再生能源電廠。