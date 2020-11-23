聯德- KY調整區域產能布局 將擴大在台健身器材產線

沖壓件廠聯德 - KY(4912-TW) 積極進行區域產能布局調整，決議出售菲律賓散熱生產線，同時，為因應新開發健身器材業務成長，聯德 - KY 決議，加碼在台灣設立 2000 坪生產面積的新生產線。

聯德 - KY 原在菲律賓設置的新廠，主要為與日系廠商合作生產散熱模組產品，由聯德 - KY 100% 控有，但實際進入生產後，聯德 - KY 在調整整體產能布建考量下，決議售出全部股權，也等於是退出在菲國當地的經營。但聯德 - KY 主管強調，聯德 - KY 將維持在東南亞地區的生產能量，並另在東協國家另外覓地設廠。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣廠、捷克廠，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高的散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。

聯德 - KY 目前除中國江蘇昆山廠，另有台灣平鎮及八德廠、泰國、捷克及新設的菲律賓廠，其中菲律賓新廠生產的散熱模組已開始出貨，聯德 - KY 生產的金屬沖壓製程產品，主要應用在資料中心、伺服器、手機及雙輪電動車輛散熱相關，由於 5G 通訊手機需要更高散熱效率，推升沖壓散熱組件產品出貨成長動能。

聯德 - KY 今年第三季業績爆發，受惠來自美系運動器材客戶 7 月起開始緊急追單，訂單量比去年成長五倍，目前訂單能見度也高，聯德 - KY 主管指出，公司將在台物色建廠用地，設立 2000 坪的生產線，滿足美商的運動器材的訂單需求。

聯德 - KY 2019 年來自運動器材業務貢獻營收 2 億元，從客戶追加的新訂單來看，營收貢獻可望增加到 10 億元，因此聯德 - KY 在台建廠，也是要取代原有在林口設廠的規劃，預計將設立 2000 坪的生產線，

就聯德 - KY 現有產品應用上，4 成為散熱應用產品，由於提高產品附加價值之外，獲今年新款手機導入產品後，散熱應用營收可望攀升至 5 成；至於生產線分布，目前在中國生產占 3 成產值，預計此比重將維持，以避開地緣政治引發的營運不確定性。

聯德 - KY 今年第三季稅後純益 1.34 億元，季增 38.1%，年增 118.3%，每股純益 2.88 元。今年前三季稅後純益 2.71 億元，年增 93.5%，每股純益為 5.76 元。