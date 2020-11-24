英國12/2有條件解封 揭密阿斯利康疫苗最大優勢

週一 (23 日) 全球疫苗進度再傳出喜訊，儘管阿斯利康疫苗有效性不如輝瑞、Moderna，但該疫苗在價格、分銷上比其他家疫苗具更大的優勢。

隨著全球防疫措施將可能因旺季假期有所鬆綁，英國首相強生 (Boris Johnson) 宣布，12 月 2 日英格蘭大封鎖即將解除，但這是有條件式的解封。

英國首相強生 (Boris Johnson) 宣布，12 月 2 日英格蘭大封鎖即將解除 (圖片：AFP)

強生稱：「自疫情開始流行以來，我們首度看到了走出大流行的路線，我們心裡清楚，明年我們一定會成功。」

強生宣布，英國將重新實行三級限制制度，根據病毒感染的數量、對不同地區實施不同程度的限制，這些防疫分級將比第二次封鎖前更加嚴格，預計將於週四宣布細節。

而目前耶誕節計畫正制定當中，強生正和威爾斯、蘇格蘭與北愛爾蘭領袖磋商，強生強調：「我不能說今年的耶誕節會是正常的。但在這困難時期，對於有各種信仰的人們來說，能與親人共度時光都彌足珍貴。」

阿斯利康疫苗最大的優勢

輝瑞 (PFE-US)、Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗相繼傳出有效性達 95%，週一阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學聯合研發的新冠疫苗平均有效度僅達 70%，但這並不代表阿斯利康疫苗就沒市場優勢。

各家疫苗陸續問世後，全球亦關注疫苗大規模生產、疫苗分配和成本等後續問題。

投行 Jefferies 分析師表示，在儲存、價格可負擔性和分銷方面，阿斯利康疫苗似乎具備優勢。

阿斯利康疫苗可以在正常冷藏條件 (36-46 華氏) 下儲存、運輸和處理至少 6 個月，並可在現有的醫療保健環境下使用，阿斯利康還承諾在新冠大流行期間將不盈利地分發疫苗。

價格方面，阿斯利康疫苗，其價格約為 3 至 4 美元 (約 85 至 114 台幣)- 大大遠低於輝 (18.34 美元) 和 Moderna (25 美元) 的疫苗價格。

德意志銀行將巴西、墨西哥、印度和印尼等新興市場列入阿斯利康疫苗可能的最大受益者，因為阿斯利康的生產和分銷成本更低，特別適合中低收入國家。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 表示，疫苗研發人員希望研發出一種有效性至少為 75% 的疫苗，但 50% 或 60% 的疫苗有效性也是可接受的。

福奇此言亦表示阿斯利康疫苗 70% 有效性也是合理可接受的。

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