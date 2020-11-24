葉倫有望出任美國財長 華爾街分析師同聲讚好有這些原因

華爾街日報 (WSJ) 等多家美國媒體報導，總統當選人拜登將任命聯準會 (Fed) 前主席葉倫出任財政部長，經濟學家和分析師樂見其成，認為葉倫是非常恰當的人選，任命葉倫代表財政部將和聯準會攜手振興經濟，修補經濟傷痕。

葉倫有望出任財長的消息，一度帶動美股盤中漲幅擴大，終場三大指數收紅，道瓊勁揚 300 點。「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 在推特上大讚葉倫是絕佳財長人選，在他擔任白宮經濟顧問委員會 (CEA) 國際事務資深經濟學家期間，葉倫是他遇過「最聰明的上司」。

取自 Nouriel Roubini 推特帳號

以下是交易員和分析師看法：

財政部和 Fed 密切合作、凝聚共識

三菱日聯銀行首席金融經濟學家 Chris Rupkey 說，任命葉倫代表過往出現的 Fed 和財政部齟齬不大可能發生，相較於 Fed 主席，財政部長是個政治性更高的職務，「我想不到有哪個人比葉倫更適合管理財政部，等不及聽聽她對稅制和支出政策的看法。」

法國興業美國利率策略主管 Subadra Rajappa 說，葉倫長期浸淫在貨幣政策世界，更重要的是在這個非常時期，帶領財政政策不只需要知識，還需要談判技巧，並和國會議員緊密合作，葉倫將能和 Fed 維持密切合作關係，讓貨幣和財政政策對經濟帶來助益。

拜登政府看重經濟復甦

Evercore ISI 的 Krishna Guha 和 Ernie Tedeschi 說，葉倫絕對符合財長資格，雖然她在政治決策方面的經驗不多，但她堅定相信財政必須和貨幣刺激並行以支撐經濟，將說服國會提供更多救濟措施，包括失業者、州和地方政府，。

Creative Planning 執行長 Peter Mallouk 說，葉倫是 Fed 前主席，金融市場對她的思路並不陌生，且這項人事案代表拜登政府看重經濟復甦，「這是一個非常安全的任命。」

新政府將走中間路線

Raymond James 政策分析師 Ed Mills 認為，拜登提名葉倫作為財政部長，明確表明拜登將專注於從新冠疫情中恢復經濟，「我認為這是一個強烈的跡象，表明拜登將專注於重建經濟，而不是奉行積極的監管政策。」

Amherst Pierpont 首席經濟學家 Stephen Stanley 說，拜登最重要的內閣和白宮職務主要選擇歐巴馬 (有些甚至是柯林頓) 時代的老民主黨人，雖然民主黨進步派想要發揮影響力，但看來拜登將走中間路線，不打算左傾。

修補經濟外交傷痕

American Enterprise Institute 經濟政策研究主任 Michael R. Strain 說，任命葉倫令人興奮的理由很多，但一大收穫是，身為 Fed 前主席，葉倫和全世界維持良好關係，可以修補過去四年的經濟外交的傷痕。