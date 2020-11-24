【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 阿斯利康宣布新冠疫苗最高有效性可達 90%，市場傳言拜登已提名前聯準會主席葉倫出任財政部長，週一美股上漲，漲幅介於 0.22 至 1.56％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 下跌 2.97%，台積電 ADR 上漲 2.94%，聯電 ADR 暴漲 20.24%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 13,600 點至 13,700 點，壓力為 14,100 點至 14,200 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 169 點附近，壓力為 177 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並再創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第三季財報優、11 月營收預期靓、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

5. 受惠半導體高階製程需求大增，經濟部 23 日公布 10 月工業生產指數 122.00，較去年同期年增 7.06％，而製造業生產指數達 123.44，年增 7.63％，雙雙同創連九紅、歷年單月次高記錄。展望 11 月工業生產指數有望年增 5.8％至 9％，攻下連十紅。

6. 蘋果首款 5G 智慧型手機 iPhone 12 及搭載 M1 處理器的新款 MacBook Air/Pro 銷售拉出長紅，索尼 PS5 及微軟 XBOX Series X/S 等新款遊戲機也賣到缺貨，2330 台積電受惠於蘋果、高通、超微等大客戶追單，7 奈米及 5 奈米先進製程全線滿載，加上投片良率獲得明顯改善，法人預期台積電第四季合併營收超越業績展望高標，甚至續創歷史新高機率大增。

7. 全球載板的產能供不應求，加上先前大廠遭遇祝融，導致供給更加吃緊，近期法人報告提出，受惠於客戶緊急轉單，以及產能滿載下針對加單部分漲價，景碩（3189）第四季營運可望上修，並持續到明年第一季都不淡，且該公司明年 ABF 及 BT 都有新產能擴充，將完全擺脫類載板產線閒置的問題，產能全數填滿，預期 2021 年營運可望大幅成長。

8. 英業達（2356）獲 Google 物聯網（IoT）裝置新產品訂單，明年大量出貨，可望提升智慧裝置部門獲利，加上筆電需求熱絡，及缺料影響，部分筆電產品遞延出貨，使得明年第 1 季淡季不淡，雲端伺服器部門持續以兩位數成長，三大產品線同聲唱旺。