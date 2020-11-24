聯電獨木難撐 台股創高後遇賣壓回測5日線 跌70點收13807點

美股四大指數周一收高，台股今 (24) 日早盤在晶圓雙雄領軍下，一度攻上 13951.17 點，再寫歷史新高，不過，進入萬四高檔壓力區，獲利了結賣壓隨之出籠，指數震盪走跌，終場翻黑下挫 70.88 點或 0.51%，收在 13807.13 點，回測 5 日線，成交值放大至 2632.1 億元。

晶圓代工廠聯電 ADR 周一狂飆逾 20%，今日延續漲勢，早盤大漲逾 7%、衝上 39.3 元，再改寫 18 年多以來的新高，但盤中遭到調節，漲幅收斂至 4.9%，收 38.15 元，市值超車大立光。台積電早盤一度衝上 500 元大關，但隨即翻黑下挫，終場跌 0.9%，收 492 元。

其他權值股方面，台塑四寶中，台塑、台化、南亞約下跌 1%，僅台塑化維持上漲；金融股富邦金、兆豐金等下挫逾 1%；矽力 - KY、瑞昱、聯詠等半導體股也面臨沉重賣壓。

不過，國巨受明年被動元件漲價題材利多的激勵，股價大漲近半根停板，蜜望實、華容雙雙亮燈漲停，凱美、大毅、禾伸堂、興勤、聚鼎等漲勢也相當強勁。

外資昨日現貨大買面板廠群創 2.9 萬張，中止連 13 賣，群創今日股價延續漲勢，友達同步獲買盤青睞，雙虎聯袂漲逾 2.5%。此外，太陽能族群也吸引資金進駐，達能、元晶大漲逾半根停板，茂迪、中美晶、碩禾、聯合再生、太極、安集，表現都相當亮眼。