【Wen姐筆記】外資催油門 百萬融券錢多沒在怕！14000射門戰開打

台股續航燃料充足，本周一開盤就跳空續往 13800 點關卡衝，順利闖過 13853 點，進入 14000 點射門區！加權指數昨日以 13878.01 點作收，成交值升溫至 2392 億元。外資昨日又買超 108 億元，融券大軍沒在怕，還在繼續增援，連 3 日站穩百萬大關！相較於融券，小台散戶留倉空單稍降，不過還是明顯偏空！看來這場 14000 射門戰，逐步演變成外資與百萬融券的對決! 儘管印象中整數關卡總是很難一次就過關，不過再次提醒空軍，這段破表兼軋空行情，燃料滿滿，多頭輪動無敗筆！關鍵點位為 13888、13919 與 13979 點。

多方只要守穩 13853 點，即進入 14000 點射門區! 13900 點兩端哨為 13888 與 13919 點，如再越過 13949 點，進入 14000 點關卡攻防，兩端哨 41 站為 13979 與 14014 點，如果演出強軋空，將有機會續往 14043、14100 點挺進，14100 點兩端哨站為 14080 與 14122 點，闖過 14146 與 14176 點，還有機會往 14200 點挺進！

但如 13853 點射門區遭遇阻擋，指數往 13800 點回測，兩端哨站為 13777 與 13823 點，除非棄守 13777 點，射門攻勢才將暫歇！13752 點為 14000 點挑戰權門票，除非失守，指數續往 13700 點回測，才可望進入回檔行情！13700 點兩端哨站為 13680 與 13721 點，13657 點可視為本波多方主力控盤點! 失守需提防回檔幅度擴大！

台股本波往 14000 點關卡挺進過程中，量價關係配合得宜，加上多頭採用車輪戰策略，可用之兵實在太多，昨日拉抬聯電與股后矽力 -ＫＹ，成功帶動人氣，半導體上游與 IC 設計再度領軍攻堅！多方射門 14000 點，只要繼續採用車輪戰策略，而且只要未見爆量超過 3000 億元，且指數收長上影線或黑棒，慢慢消耗空軍燃料，將有更強的續航力道！(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)