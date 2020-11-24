〈台股盤前〉疫苗再傳捷報指數可望續攻新高 留意融券水位慎防股價拉回

台股昨 (23) 日在電金權值股聯手拉抬下，指數大漲 161 點收在 13878 點高檔新位，資金行情動能不減情況下，市場看好指數有機會挑戰 14000 點，但近日融券餘額水位持續攀高，透露市場追價意願有限，部分漲多慎防短線急拉。

新冠肺炎疫苗再傳捷報，英國阿斯特捷利康 (AstraZeneca)、牛津大學合作研發的疫苗傳出臨床有效性最高可達 90%，消息面利多激勵美股三大指數同步走揚，向來與美股高連動的台股可望藉美股多頭氣勢，帶領指數繼續攻高。

觀察台股近期走勢，除了由電金大型權值股領軍外，部分基期較低的中小型股例如 IC 設計、太陽能亦成為資金追捧重點，在權值股帶頭點火，中小型股助攻下，帶領指數一路衝高。

但要注意的是，儘管台股指數頻頻衝高，甚至有機會挑戰「萬四」關卡，但融券餘額卻攀升至歷史新高，截至 23 日止，融券餘額攀升至 101 萬張，顯示市場追價意願有限，短線須留意漲多個股可能優先遭資金調節。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨疫苗研發見趨勢樂觀，帶動外資 11 月以來大幅回補台股，累計買超金額超過 1600 億元，終結連 3 個月賣超台股頹勢，同時改寫今年來單月最大買超金額，配合半導體龍頭大廠不斷傳出利多，加上年底消費旺季有利於科技產業拉貨力道，包括手機、平板等相關供應鏈表現看升，進而帶動指數屢屢改寫新高。

葉獻文表示，由於這波多頭走勢短線累積漲幅不小，在權值股拉高大盤後，本週預計將由中小型接棒補漲，短期台股將隨美股進入高檔震盪，需留意獲利了結賣壓，然多頭格局不變，只要美股高檔不墜，台股年底前可望挑戰 14000 點，若逢拉回仍可分批布局