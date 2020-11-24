富邦J卡為首張百萬級別銀行卡 躋身「百萬俱樂部」第六名

信用卡市場又誕生一張發卡量達「百萬俱樂部」的卡片！富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行的富邦 J 卡昨 (23) 日在三峽分行發出第 100 萬張信用卡，為第六張百萬級別信用卡，有別於前五大百萬卡多為聯名卡或集團卡，富邦 J 卡也是首張百萬級別的銀行卡。

據統計，目前市場上單一卡發卡量達到百萬張的信用卡分別為：推出近 4 年突破 300 萬張的中國信託 LINE Pay 卡、已超過 250 萬張的國泰世華銀行 Costco 聯名卡、150 萬張的玉山家樂福卡、以及約 120 萬卡的台新銀行新光三越聯名卡、去年底躋身百萬張的遠東快樂信用卡，加計富邦 J 卡，「百萬俱樂部」已達六張。

北富銀分析，富邦 J 卡之所以能在市場上快速贏得卡友青睞，最主要的關鍵就在於善用金融科技、積極擴增使用場景，充分滿足消費者對「便利性」的要求。首先，J 卡以 LINE 官方帳號為基礎結合大數據和 AI 技術，運用金融科技加速申辦徵審、開發「一鍵調額」等創新功能，讓卡友可以輕鬆完成各項與用卡相關的個人服務。

同時，Ｊ卡更廣泛與周邊企業商家合作共構消費金融生態圈，創造出集多元、便利、實惠於一身的支付體驗。例如Ｊ卡在剛發行時不僅提供日韓海外 3% 現金回饋，還特別與 JCB 合作集結旗下多達一千萬家特約商戶資源，搭建起涵蓋行程、交通、電信漫遊、購物、餐飲及票券等服務，大幅提升卡友旅遊時的便利性。

但今年因為新冠疫情影響無法出國，原本鎖定日韓旅遊消費的富邦 J 卡，馬上轉攻國內內需，包括進駐 7-11 等各大便利商店，提升信用卡在小額支付上的使用率；更與便利商店及餐飲、娛樂業者合作，為夜貓族規劃「深夜 J 客」深夜時段回饋，開發出分眾化經營的新路線；而在暑假期間，則攜手各大旅行社提供國旅優惠；同時，J 卡持續與 LINE Pay 深度結合，推出 LINE Pay Money 繳卡費等各項金融應用。富邦 J 卡為慶祝發卡破百萬張，也推出百萬 LINE POINTS 回饋活動，希望進一步搶客。

除了看單卡發卡量，若統計全行流通卡數來看，截至 9 月底，中信銀以 716.5 萬張居冠，顯示中國信託 LINE Pay 卡幾乎貢獻大半江山；國泰世華銀 703.9 萬張緊追在後；玉山銀 626.3 萬張居第三名，而第四、五名分別為台新銀 562.1 萬張、北富銀 374.8 萬張。

可以看出前五大發卡銀行都擁有百萬卡加持，而遠東銀發卡量低於花旗銀、聯邦銀、永豐銀，僅以 162.7 萬張居第九名，遠東銀於去年遠東快樂信用卡突破百萬張時，就曾表態該行的發卡策略若非必要不會再發聯名卡，而會專注服務遠東企業消費者為主，光靠一張集團卡就突破百萬張卡，也算是在競爭激烈的信用卡市場異軍突起。