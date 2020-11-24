【群益投顧】台積電走弱短多受阻 大盤過高後拉回收黑

一、盤勢分析

藥廠阿斯特捷利康宣布與牛津大學合作研發的新冠疫苗最高有效性可達 9 成，帶動週一美股開高震盪，尾盤消息指出前 Fed 主席葉倫可望出任財長激勵全數收高，道瓊工業上漲 1.12%、S&P500 收漲 0.61%、那斯達克小漲 0.22%、費城半導體上揚 1.56%，歐股方面，受公佈歐元區 PMI 重摔至 6 個月低點的衝擊收黑，泛歐 STOXX600 指數下挫 0.20%，不過三大主要市場跌幅都只在 0.3% 以內。今早亞股走勢漲跌分歧，台股以上漲 40 點開出，終場以下跌 70.88 點或 0.51% 收盤，收在 13807.13 點，成交金額為 2632.1 億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子受台積電走弱拖累，類股開高走低翻至盤下，金融也緩步擴大跌幅，雙雙壓抑指數收低，傳產以營建、油電燃氣較為抗跌，玻陶、汽車跌幅相對較大。

二、盤勢預估

國際藥廠疫苗開發持續傳出好消息，不過對於眼前疫情降溫幫助有限，市場反應利多衝高後易壓回震盪。台股開盤小幅改寫新高後震盪翻黑，終場以上影線黑 K 下跌 70 點作收，成交量擴增至 2600 億元以上，指數過高拉回收跌，但守穩 3 日均線之上，短多格局尚未改變，暫先以技術性回檔視之，惟大量收黑顯示高檔有一定壓力，個股操作須確實參考短期均線順勢因應。

晶圓代工產能吃緊擴散，已由 8 吋延燒到 6 吋，6 吋晶圓代工價格開始進入漲價循環，預期第 4 季至明年第 1 季累計漲幅上看 10～20%，茂矽、漢磊、新唐等業者營運看旺；矽晶圓受晶圓代工需求帶動持續去化庫存，看好明年市場需求增加，加上出貨以美元計價，業者已醞釀明年調漲報價。

被動元件自今年下半年起正式開始加溫，龍頭廠國巨、華新科產能利用率持續向上，業績也大幅跳升，預期在電動車、5G 等新趨勢確立帶動下，需求面將持續大幅增加，但在新增產能有限以及整體庫存水位偏低下，市場預期，明年第 1 季傳統淡季價格仍可望維持穩健，第 2 季之後可望再掀起一波漲價潮。

第 4 季因消費旺季加上防疫物資需求，航運市場更勝以往，海運貨櫃市場近三週運價指數大漲 25%，遠東、北美線爆發搶櫃大戰，歐洲、東南亞線受北美線排擠也週漲約一成；第 4 季海運市場淡季有旺季水準，空運市場因電子新品延後上市旺季加旺，海空運承攬業者因為海空雙旺，營運也跟著水漲船高。

三、強勢股

電子：

南電 (8046)、聯電 (2303)、欣興 (3037)、國巨 (2327)、華邦電 (2344)

非電：

長榮航 (2618)、亞德客 (1590)、美利達 (9914)、台塑化 (6505)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據