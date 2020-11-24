〈興能高股臨會〉藍芽耳機市場樂觀 明年營收可望改寫新猷

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (24) 日召開股臨會，展望明年，董事長邢雪坤指出，藍芽耳機市場不斷成長，公司也持續研發新產品、爭取新客戶，明年營收將重返成長，可望優於 2019 年水準，法人估，興能高 2019 年營收為 20.07 億元，明年營收重回此水準，可望再改寫新猷。

邢雪坤表示，第四季受惠客戶訂單回流，昆山廠稼動率滿載達 9 成以上，業務副總王光昌也補充，目前藍芽耳機、居家辦公電子產品訂單，皆較去年同期雙位數成長，人力也增 1 成以上，訂單已可看至明年第一季。

全年來看，興能高上半年受疫情干擾，營收減少，下半年營收明顯回溫，有助衰退幅度收斂，不過全年仍較去年下滑。

展望明年，邢雪坤看好，藍芽耳機市場將持續成長，尤其品牌大廠蘋果 (AAPL-US) 取消附贈耳機後，其他品牌廠也可望跟進，刺激市場規模擴大，興能高專注帶線藍芽耳機及 TWS(真無線藍芽耳機) 的充電盒，營運也可直接受惠。

興能高也將持續發展扣式電池，目前月產能約 15 萬顆，已小量試產，期望未來搶進高端藍芽耳機市場，領域將從充電盒拓展至耳機端，邢雪坤預計，將開發自有專利與技術，做出專利差異化，是明年營運的發展重點。