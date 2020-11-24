台積電南科三奈米廠上樑 劉德音：象徵三大重要意義

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (24) 日上午在南科晶圓十八廠，舉行 3 奈米廠新建工程上樑典禮，董事長劉德音致詞時表示，當 3 奈米進入量產時，當年產能估將超過每月 60 萬片 12 吋晶圓，他並分享 2018 年晶圓十八廠動土典禮時，創辦人張忠謀提及新廠象徵的三個重要意義，分別為台積電將來持續成長、技術繼續向前發展、及對台灣的承諾。

劉德音表示，南科園區是台灣半導體產業的重要據點，據資料顯示，截至今年 10 月，半導體於南科園區的投資金額約為 2 兆 1000 多億元，占南科園區總投資金額的 87%。在就業人口方面，半導體產業占南科就業人口 32%，營業額占 63%，身為半導體產業中的一員，感到十分榮幸。

台積電 1997 年時南科園區剛成立，就是第一個大舉投資南科園區的公司。台積電晶圓六廠在同年開始動土，當時是南科園區第一座專業積體電路製造服務廠，也是全球最大的單一 8 吋晶圓廠，之後陸續在南科興建晶圓十四Ａ廠、晶圓十四Ｂ廠，及這兩年動土興建的晶圓十八廠。

劉德音表示，若包含接下來的興建工程，台積電將在南科投入超過新台幣 2 兆元；而 3 奈米廠房基地面積約 35 公頃，潔淨室面積將超過 16 萬平方公尺，約 22 座標準足球場大小；當 3 奈米進入量產時，當年產能預估將超過每月 60 萬片 12 吋晶圓。

劉德音並說，今天是 2020 年 11 月 24 日，是重要的里程碑，代表台積電朝 3 奈米製程量產目標又邁進一大步，還記得 2018 年 1 月 26 日，在這舉行晶圓十八廠動土典禮，強調台積深耕台灣、堅持環境永續的承諾。

劉德音並分享，當年創辦人張忠謀致詞時說，台積電新建晶圓十八廠有 3 個重要的意義。首先是「台積電將來要持續成長」，截至去年，台積電營收已連十年創紀錄，今年也將再新紀錄，在南科的營收也大幅攀升，去年產值為新台幣 3800 億元，占公司營業額 37%，今年預估將突破 4400 億元。

台積電南科園區也持續招募員工，目前已有超過 1 萬 5000 位同仁。據統計，這兩年台積電在南科新招募的員工，約帶來 8.5 倍就業創造效果。未來當 3 奈米新廠落成並量產，共將有約 2 萬名同仁在這裡工作與生活，帶動南部地區的經濟與就業更蓬勃發展。

第二點是「台積電技術繼續向前發展」，劉德音說，晶圓十八廠將會是 3 奈米主要生產基地，從 5 奈米又往前推進一個全世代製程，3 奈米將成為全球最先進邏輯製程技術，使台積電持續保持技術領先地位。

第三是「台積電對台灣的承諾」；劉德音表示，除持續投資台灣，也秉持綠色製造的，採用所有新建廠房的高標準，在廠房設計之初，就依據台灣綠建築 EEWH 和美國綠建築 LEED 認證系統指標，進行詳盡規劃，且為推動國內再生能源產業發展，今年 7 月也加入全球再生能源倡議組織 (RE100)，成為全球第一家參加的半導體企業，承諾 2050 年前全球營運 100% 使用再生能源。

最後，劉德音也強調，要感謝政府一直以來的協助，也希望政府能維持良好的投資環境及能源、資源供應，使台灣半導體業在全球半導體供應鏈中，繼續佔有重要地位。