Ifo：德國11月商業景氣指數降至90.7 第四季經濟恐面臨萎縮

根據德國慕尼黑經濟研究所 (Ifo) 在週二 (24 日) 公布的數據顯示，在新一波新冠肺炎疫情的衝擊下，政府當局重啟防疫封鎖措施，使得德國 11 月商業景氣指數連續第二個月下跌，僅略高於市場預期，Ifo 也表示，德國經濟恐將在第四季萎縮。

數據顯示，德國 11 月 Ifo 商業景氣指數從 10 月份的 92.5 下降至 90.7，連續兩個月下跌，略高於市場預期的 90.6。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 表示，新一輪的新冠肺炎疫情中斷了德國的經濟復甦，業務不確定性也因此上升。數據下跌的主要原因是企業對未來六個月的悲觀預期更大。

Ifo 經濟學家 Klaus Wohlrabe 則表示，該項數據表明，德國經濟可能會在第四季萎縮。

自 11 月 2 日以來，餐廳、酒吧、飯店和娛樂場所已關閉，但商店和學校仍然維持開放。德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 預計將把限制措施延長至 12 月 20 日。

在疫情重燃的情況下，德國經濟部長 Peter Altmaier 認為，德國經濟很可能要到 2022 年才有望回復到疫情爆發前的水準。德國當局也表示，預計今年的 GDP 將下跌 5.5%，隨後在明年恢復成長 4.4%。

根據德國總體經濟研究院 (IMK) 的報告顯示，由於新冠肺炎疫情 (COVID-19) 重燃，德國重啟防疫封鎖措施，使得德國經濟再受衝擊，今年冬季德國經濟陷入的衰退的風險有所增加，從 10 月份的 12.6% 上升至 17.7%。不過，IMK 認為，目前仍維持在較低的風險範圍。