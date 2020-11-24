葉倫可望任財長 這類股重啟商機？

萬寶投顧陳子榕指出，本週四 (11/26) 就是美國一年一度的重大節日「感恩節」，美國民眾在幾乎一整年飽受疫情壓抑的生活之後，紛紛以報復性歡慶的方式來迎接年底假期，截至上週五 (11/20) 為止，已經有超過上百萬的美國人無懼疫情，擠進機場搭機返鄉團聚，這也讓美國防疫人員陷入高度緊張，因為美國確診人數已經高達 1,220 萬人。

尤其，美國光是 11 月份以來單月確診人數就突破了 300 萬例，成為新增病例最多的一個月份，並且，美國已經有 22 州實施防疫管制。因為恐慌情緒影響，許多超市再度爆發民生物資搶購潮，民生物資、衛生紙幾乎架上一空。

但是，即使疫情有重燃的跡象，但人們渴望回復正常生活，歡度節日的念頭並沒有因此熄滅。為了迎接年底接續而來的重要節慶，美國已經有 59％的民眾開始採購所需和禮物。

根據美國零售聯盟 (NRF) 和研究機構的調查顯示：今年美國民眾假期消費預估平均每人花 997 美元，雖然較去年減少 5％，但仍高於過去五年的平均值 991 美元，而整個美國假期消費總額將逼近 300 億美元。顯示疫情重創下，人們仍需要用消費購物、過節來平撫心情。因此，隨著感恩節而來的年度消費大戲「黑色購物節」，預期也將迎來一波瘋狂採購潮。

萬寶投顧陳子榕指出，節慶消費力道推升，全球股市仍可望樂觀，但在指數瀕臨高檔位階的時候，又該如何採取投資策略呢？近日台股剛掛牌的 ETN(Exchange Trade Notes) 就十分搶手，在台股持續創高的激勵下，目前 17 檔以追蹤台股標的為主的 ETN 當中，除了反向 ETN 之外，其餘全面走揚，單週漲幅最高 8％，前三名 ETN 獲利更完全超越大盤集中市場表現。

而 11/2 才掛牌上市的元大台股領航 ETN 生逢其時，一上市就跟上大盤腳步，上市才三個星期成交逾 4 萬張，成交金額逾 2.2 億元，從發行價 5 元，最高已經漲到 5.6 元，投資報酬率高達 11.2％。

而且 ETN 大部分是追蹤台股主要權重標的，與大盤連動性高，也讓績效不但相對抗跌，在反彈行情中獲利更豐厚。而 ETN 還有一個特色就是：小資金大獲利。以剛才提到的元大台股領航 ETN 來講，每單位 5 元，一張只要 5,000 元，就可以輕鬆追蹤台股龍頭股，就算是小資族，也很容易可以下手。

萬寶投顧陳子榕指出，當然一些好的個股還是要繼續關注。像是 11/9 為大家推薦的世芯 - KY(3661-TW) 已經由 604 元漲到週一 (11/23) 最高 683 元，短短三個交易日大漲將近 12％；另外聯電 (2303-TW)、景碩 (3189-TW)，近日股價也表現強勢，後續仍然可期。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

揚智 (3041-TW) 第三季合併營收 5.11 億元，毛利率 30.4％，每股淨損 0.37 元；第三季數位機上盒 STB 需求回復正常將可貢獻營收，STB 佔營收 7 成；受惠華為禁令，中南美客戶尋求轉單；跨入人工智慧物聯網 (AloT) 智慧語音及控制方案完成研發，明年挹注營收；外資連四日買超。

南亞科 (2408-TW) 第三季營收 153.24 億元，毛利率 25.85％，每股稅後盈餘 0.53 元，外資連 6 日大幅買超 37,220 張，投信買超逾 6,000 張；預估 DRAM 現貨價格最快 11 月底～12 月復甦，明年第一季可望止跌，明年第二季、第三季逐季成長；外資預估南亞科明年獲利呈雙位數成長。

聯亞 (3081-TW)10 月營收 2.15 億元，月增 2％，年增 28.68％；第三季營收 6.03 億元，季增 13.08％，毛利率 52.16％，每股稅後盈餘 1.94 元，季增 97.96％；3 家外資也針對聯亞出具最新研究報告，看好在 5G 需求、矽光產品回溫以及產能持續擴增下，均有利於聯亞營運，均給予加碼和買進評等，目標價最高調升到 325 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含 AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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