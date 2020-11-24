駁斥公司下市傳聞 永大：明年股東會未接獲股權變動議案

周刊報導，電梯大廠永大機電 (1507-TW) 因陷入經營權之爭，恐面臨下市命運，對此，總經理蔡尚育今 (24) 日親上火線召開記者會澄清，目前與大股東日立保持良好溝通，且明年股東會沒有接獲任何股權變動議案，對於外界報導將保留法律追訴權，不排除提告、求償。

永大最大股東日立持股比攀升至 51.1%，外界關注永大經營權變化，蔡尚育表示，任何股東增加持股，都是肯定公司營運表現，且與日立保持良好溝通，加上本月董事會中，沒有接到股權異動提案，因此公司沒有下市計畫。

蔡尚育指出，針對周刊報導永大恐下市內容，已影響股東權益，包括股價、後續處理程序等，另外，永大在全台電梯維修保養台數達 6 萬台，公司已向住戶、建商等說明接單、施工安裝及電梯維修保養業務完全正常。

永大認為，由於兩岸房市正熱，帶動電梯需求暢旺，目前接單滿載，且近期建商遇缺工問題，部分訂單延至明年出貨，預期永大明年營運可望優於今年。

其中，中國電梯市場方面，永大中國單月出貨從 1300 台提高至 1500 台以上，中國天津廠、上海廠稼動率已攀升至 8 成以上，今年全年接單量 2.5 萬台目標有望達陣，且全年可達損平；台灣則穩定接單、出貨，全年業績有望年增 5-8%。