〈永大防疫電梯〉看好零接觸商機 已有3建商2醫院計畫導入

電梯大廠永大 (1507-TW) 今 (2) 日推出全台首座複合式全方位 + 0 防疫電梯，總經理蔡尚育表示，防疫電梯結合非接觸科技、智能化科技與殺菌科技，打造完整的解決方案，可應用在不同場域，已有三家建商與兩家醫院表達接洽中，可望成首波導入廠商，估防疫電梯可帶動全年接單年增 5-10%。

蔡尚育表示，防疫電梯根據不同解決方案，售價比一般傳統電梯增加 5-10%，目前有大型建商表達有高度興趣，其中和築已經準備採購，勤美璞真、璞園、榮總及長庚則在接洽當中，此外，中國市場也已陸續銷售防疫電梯，雖然數量並不多，但客戶接受度高，對營運可望有正面挹注。

蔡尚育指出，防疫電梯可分為兩大類，包括無接觸與梯內多重殺菌消毒技術，其中無接觸包括非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車、聲控叫車、紅外線光幕等；多重殺菌消毒技術則採用日本夏普電漿離子空氣清淨機，可去除病毒、細菌、甲醛、PM2.5 等。

蔡尚育表示，防疫電梯是經過數個月研發，整合多項新科技與創新智能化方案，針對不同使用環境，如醫院、住宅、商辦等場所，提出全方位防疫解決方案，並進行客製化功能。

永大文教公益基金會董事長許瑞軒表示，將捐出 80 萬元，給台中光田醫院與交通大學資工系，建立防疫電梯設備；光田醫院部長表示，防疫電梯問世，對醫院來說，能大量減少接觸感染的機率。