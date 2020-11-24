股匯齊挫 央行強力調節 台幣轉貶收28.831元

台北股匯今 (24) 日呈現雙跌，新台幣兌美元早盤一度升值近 3 角，但全日交投略顯清淡，終場在央行強力調節下，由升轉貶，收 28.831 元，貶值 2.8 分，為近 7 個交易日以來的新低。

台股今天早盤創高後，隨即遭遇獲利了結賣壓，終場下跌 70 點，收在 13807 點，回測 5 日線，外資也轉為賣超；新台幣兌美元匯價也同步降溫，最高來到 28.52 元，升值 2.83 角，走勢並不如上周強勢。

隨著美元指數回穩，今日熱錢稍稍降溫，但出口商月底有拋匯需求，因而推升早盤走升，央行仍堅守 28.5 元防線，不僅在盤中無限量買匯，尾盤也按慣例進場調節，新台幣兌美元終場貶 2.8 分，收 28.831 元，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.505 億美元。

對於產業界反映台幣太強衝擊競爭力，央行對外說明，事實上，新台幣兌美元近兩年來，僅升值 6.7%，並非九大公會所認為的 12-15%，且相較亞幣，台幣並非最強勢。

央行指出，新台幣兌美元升值反映出台灣整體出口表現亮眼，電子零組件及資通、視訊產品帶動出超增加，並強調新台幣匯率只有一個，無法同時間又升又貶。

觀察主要貨幣表現，亞幣今日普遍走升，韓元及日圓分別升值 0.36%、0.25%，新加坡幣及人民幣均小幅升值，台幣與泰銖則相對貶值。歐元及英鎊升值約 0.3%，紐元及澳幣則大幅升值 0.9%。