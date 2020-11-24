三大資金指標衝高 央行：反映股市交易活絡

台灣央行今 (24) 日公布 10 月金融情況，由於活期儲蓄存款成長增加，使 M1B 年增率上升至 12.85%，寫 2010 年 7 月以來新高，M2 年增率則降為 7.05%，代表資金充沛的 M1B、M2「黃金交叉」走勢線形擴大；同時，證券劃撥存款餘額回升，並創歷史次高，活期性存款也續寫新高，衝上 18.9 兆元，顯示市場資金相當充沛，央行表示，此反映股市交易相當活絡。

被視為散戶指標的證券劃撥存款餘額 10 月轉為回升，較上月增加 341 億元至 2 兆 4959 億元，為歷史次高，央行說明，近來證券劃撥餘額變動並不大。

另一方面，央行統計，10 月活期性存款來到 18 兆 9053 億元，續創新高，而活存年增率 13.79% 則創 2010 年 7 月以來相對高點，央行說明，主要與股市交易活絡有關，加上企業貨款收入和資金調度從定存、外匯存款轉入，以及去年比較基期較低所致。

央行強調，10 月本國自然人成交占比由上月的 61.1% 提升至 61.5%，僑外法人也由上月的 27.8% 提升到 28.8%，再加上外資 10 月轉為淨匯入 20.64 億美元、融資餘額至 10 月已達 2091 億元創 2018 年 10 月來新高，代表我國電子產業表現優異、經濟基本面佳，使國內外投資人參與股市程度高。

累計前 10 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 9.33%、5.4%，顯示市場資金相當充沛。

不過，央行再次強調，會隨時密切關注市場資金變化，希望將資金導向實質投資需求，並督促銀行不要放款到投機性行為上。