印度第三度禁止中國APP 含阿里巴巴、騰訊等

印度政府在 24 日 (週二) 宣布新禁止來自阿里巴巴及騰訊等 43 個主要由中國企業營運的手機 APP，是第三次對中國 APP 下達禁令，一般認為在中印領土爭議下，印度藉此對中國追加經濟制裁。

這次被印度政府列入禁止名單的，包含阿里巴巴的電商 (EC) 網站「全球速賣通」(AliExpress)、騰訊「WeTV」，以及交友 APP 等。

印度電子資訊產業技術部 (MeitY) 針對相關 APP 下達斷訊命令，讓印度的消費者無法使用。MeitY 在說明中指出，被禁止的這些 APP，侵害了主權、國防與社會秩序。

印度政府在今年 6 月禁止北京字節跳動的短影音 APP「TikTok」(抖音) 等 59 個手機 APP。到了 9 月，又禁止中國最大搜尋網站百度等 118 個手機 APP。加上這回的 43 個，總計數量已達到 220 個。

根據部分印度媒體說法，APP 遭到禁止的阿里巴巴，在印度關連企業有 9 成員工遭到解雇。印度當局的經濟制裁似乎對中國企業造成一定程度衝擊。

印、中兩國從今年 5 月起，就在印度北方的爭議地帶持續發生衝突， 6 月軍事衝突更有印度人員傷亡，雖然兩國官員及軍方司令官持續對話，也未能解決爭端。在這個背景下，印度加強經濟制裁，且將中國企業從政府案件排除。

在這個月的 22 日，印度民營電視台 NDTV 報導中國在不丹西部的洞朗高地鋪設道路，讓印度當局繃緊神經。

不丹與中國在洞朗高地的所有權一直存在爭議，該處也距離印度國境不遠，過去印、中兩國 2017 年曾在該處對峙超過兩個月，印度當局擔心，新道路有可能成為通往對峙地帶的替代道路。