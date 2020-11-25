【統一投信】資金回流股匯雙漲 新興亞股反彈行情啟動

11 月以來外資回流新興亞股，印度、台灣、南韓、泰國、印尼皆為淨買超（至 11/23），菲律賓、馬來西亞、越南的賣超幅度縮小，亞幣兌美元全面升值，今年來跌深的泰國、新加坡股市皆有 18% 左右強勁漲幅，最具經濟反轉契機的新興亞股反彈行情啟動中，基建、消費谷底回升，漲多的科技成長股可能面臨估值調整而先蹲後跳，近期進入類股輪動的劇烈調整期，建議可透過定期定額重點布局。

統一亞太基金經理人黃柏章表示，11 月 3 日美國總統大選日後，外部最大的不確定消除，美國與英國多款新冠疫苗進展快速，最快年底就能提供民眾施打，市場風險偏好提升，美元走貶，全球資金快速回流新興市場，尤其是基期偏低的疫情受害股，而印度及東南亞在新興市場裡最具吸引力，只要疫苗上市，經濟活動恢復，政府降息及財政刺激措施就能確實傳導至實體經濟，尤其看好印度及印尼兩大經濟體表現空間大。

黃柏章指出，亞洲各國今年來為提振經濟，持續降息、寬鬆、推出財政刺激方案，日本已是負利率，南韓、泰國降至歷史低點的 0.5%，馬來西亞也降至歷史低點 1.75%，印度央行由 5.15% 降至 4%，11/19 印尼央行今年第五度降息至 3.75%、菲律賓央行也降息至 2%。由於先前籠罩在疫情之下，人員流動與經濟活動受限，政府釋放的資金提振效果相對有限。

然而，一旦疫苗上市，經濟封鎖解除，政策重點作多的基礎建設及內需消費最能直接受惠。尤其，印度企業財報表現佳，且雨季已過，第四季進入傳統消費旺季，最被看好，外資於第三季就提前逢低布局，印度股市今年來已由負轉正，未來仍有空間。印尼股市 11 月雖有一成反彈，但今年來仍有一成跌幅，由於該國政府 10 月通過 2021 年度預算案，經濟刺激成效可望於明年顯現。

黃柏章表示，亞洲投資方向大致可分二大區塊，短期內資金會加碼疫情受害深的週期性股票，以傳統產業為主的印度及東南亞股市將優先反應疫苗上市利多，而東北亞股市包括中國、台灣、日本及南韓，強項產業是中長線主流趨勢的科技業，科技成長股短線可能面臨投資人調整配置、獲利了結賣壓，但由於明年獲利成長動能仍佳，估值回到合理區間後仍是擇優布局標的，看好雲端、AI、5G、自動化設備、關鍵電子零組件、高階製程半導體等。

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