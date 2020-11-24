新興股市漲勢猛 新興東歐及拉美補漲空間大

受惠疫苗研發大躍進的激勵，全球股市持續上漲，新興市場股市的漲勢已與成熟市場旗鼓相當，本月新興東歐及拉丁美洲股市上漲力道更出現大反撲，三週漲幅達 20%，漲勢相當驚人。「鉅亨買基金」表示，隨著數支疫苗可望在明年上半年進入量產，明年下半年生活就有機會重返正常模式，在經濟可望復甦的預期下，以原油及原物料為出口的新興市場股市的續漲力很值得期待。

根據「鉅亨買基金」的統計，截至 11 月 20 日止，新興市場股市今年以來上漲 8.5%，已超越全球股市 7.7% 的漲幅，其中新興亞洲股市今年更上漲超過 18.6%，表現相當亮眼。新興東歐及拉丁美洲股市今年雖然仍為雙位數的負報酬，不過，本月在原油及原物料價格大力上漲下，分別彈升 20.9% 及 19.7%，有落後補漲、趁勝追擊的態勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，今年以來整體新興市場股市表現，新興亞洲遙遙領先新興東歐與拉丁美洲，原因在於股市獲利的差異。與去年底相比，新興亞洲每股盈餘下降 12.8%，新興東歐與拉丁美洲分別下跌 56.1% 與 71.6%。不過，隨著經濟可望重回復甦軌道，明年投資主軸將從今年的本益比擴張轉換成盈餘修復，屆時每股盈餘下滑更多的東歐與拉丁美洲股市，都有機會逆轉勝並帶領整體新興市場股市繼續向前衝。

張榮仁進一步表示，新興市場國家大部分都仰賴海外資金，因此，任何風吹草動都有可能造成資金外逃與貨幣貶值。根據歷史經驗顯示，當恐慌指數狂飆時，新興市場貨幣往往跟隨大幅貶值；恐慌指數降低或是變化較小時，新興市場貨幣表現則較為強勁。經歷美國選舉不確定性降低帶來的下滑後，目前恐慌指數在 22 附近，仍高於過去 10 年平均的 17.7，未來還有進一步下降空間，有利新興市場貨幣未來表現。

隨著疫苗研發不斷傳來佳音，市場的不確定性降低有利新興市場貨幣外，生活恢復正常帶來的需求復甦，將推升原物料與能源價格。張榮仁指出，原物料與能源為新興市場多國主要出口來源，全球需求復甦同時帶來出口商品數量與價格的提升，有助新興市場各國經濟成長。以出口高度集中於原物料的拉丁美洲為例，過往股市表現與商品價格高度相關，但近期股市漲勢卻遠遠落後於商品價格，未來潛在上漲空間巨大，建議投資人可持續佈局新興股市相關基金。

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