生華科新藥啟動合併療法 完成美、加臨床試驗申請

生華科 (6492-TW) 今 (25) 日宣布，旗下新藥 Pidnarulex(CX-5461)將透過合併用藥方式，治療攝護腺癌臨床患者，同時向美國、加拿大完成 Pidnarulex 的新藥臨床試驗 (IND) 送件申請。

生華科開發的 Pidnarulex，今年 7 月獲得國際藥廠 Pfizer(輝瑞) 與美國攝護腺癌基金會評選，除取得臨床經費贊助外，也將與輝瑞已上市 PARP 抑制劑進行合併療法，並用來治療攝護腺癌人體臨床試驗。

生華科表示，該新藥具一藥治多種癌症的開發潛力，後續將執行基因缺損之多種實體腫瘤人體 1b 療效擴增族群試驗，臨床試驗採開放性、多國多中心收案。

生華科指出，PARP 抑制劑在臨床治療陸續發展出抗藥性，癌症患者面臨無藥物可選擇，此外，PARP 抑制劑藥須用在對鉑類 (Platinum) 化療藥物敏感的癌症患者才具療效，因此患者可選擇的無藥稀少，而生華科新藥與輝瑞 PARP 抑制劑進行合併療法，有望成為患者新選擇。

據統計，PARP 抑制劑去年全年全球市場銷售量達 16.4 億美元，2019-2027 年複合成長率達 24.5%，生華科表示，旗下 Pidnarulex 具過去試驗結果不容易產生抗藥性，有機會成為 PARP 抑制劑的救援藥物。