渣打：台灣逾5成千禧世代疫情後收支平衡變困難

受新冠肺炎疫情衝擊，千禧世代的財務狀況與理財方式也跟著受影響，根據渣打集團網路調查，以台灣來說，超過 5 成千禧世代認為疫情讓平常收支變得更困難，但危機就是轉機，疫情也促使千禧世代更妥善規劃財務，並試著改變理財方式。

渣打集團網路調查結果指出，新冠肺炎疫情顛覆全球個人消費與儲蓄習慣，在各年齡層中，其中以 25 至 44 歲的千禧世代所受到的衝擊程度最甚，調查數據顯示，41% 的全球千禧世代認為疫情發生後，管理日常支出的難度變高，並有 35% 的千禧受訪者在過去一個月內增加借貸。

渣打集團本調查涵蓋全球 12 個市場 12000 位年滿 18 歲的受訪者，調查計畫分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念。本次調查聚焦疫情過後，全球消費者日常理財習慣的轉變。

調查發現，儘管疫情對千禧世代的衝擊最大，但千禧世代也是各年齡層中對財務狀況最有信心的族群，以台灣來說，52% 的千禧世代認為疫情讓日常收支平衡更為困難，但仍有 71% 的千禧世代認為自己的財務現狀尚在掌控中。

調查指出，49% 的台灣千禧世代認為，即使目前受到疫情衝擊，仍有自信將來可達成自身財務目標，而使用記帳軟體等數位理財工具，有助維持財務穩定。

調查結果指出，在這波疫情衝擊下，千禧世代比其他年齡層的受訪者更積極地追尋長期財務目標。27% 的台灣千禧世代正為未來的龐大支出計畫，例如買車或購屋而儲蓄，另外有 41% 的台灣千禧世代為了將來的退休生活而增加儲蓄。

為了達成財務目標，26% 的台灣千禧世代希望能更妥善地追蹤支出跟規劃預算，其中有 29% 受訪者在疫情過後已開始使用新的理財工具或記帳 app 等；另外有 44% 受訪者計畫在未來 3 年內開始使用。

另外，台灣千禧世代對於數位金融服務的接受度也較高，有 32% 的千禧受訪者正使用數位銀行或網銀服務，另外有 29% 擁有數位帳戶，有 28% 則曾使用智能客服或機器人理財等創新金融服務來協助管理財務。