〈電動車大商機〉美中兩大市場拉抬市占率 炒熱投資商機

特斯拉被列入 S&P 500 成分股，再度炒熱電動車議題，特斯拉市值更首度突破 5000 億美元關卡，投信認為，在中國市場與美國準總統拜登選前提出的能源政策可望落實拉抬下，將推升電動車、再生能源、電池儲能發展，並延伸成新投資亮點。

瑞銀認為，未來電動車市場可望由歐盟與中國兩大市場引領成長，進一步帶動全球電動車滲透率攀升，預估到 2025 年市占比重可望達 17%，2030 年比重可望進一步提高至 40%。

施羅德投信表示，全球電動車去 (2019) 年銷售量突破 210 萬輛，年增幅 40％，但實際上電動車銷量只占全球汽車銷量比重約 2.6％，意味未來仍有更多成長空間，另外，在美國汽車與小型車的銷量超過 1700 萬輛。

施羅德投信指出，如果 2035 年的期限成為法規，未來在 15 年內，這些車輛都需要變成電動車，電動車的占有率從零到 2.6％花了 15 年，下個 15 年將朝 100% 的方向發展。

瑞銀投資銀行研究部全球電動汽車電池分析師 Tim Bush 認為，電動車市占率能否提高，關鍵在於電池價格，預估 2022 年電動車與傳統汽車的總成本差距僅為 1900 美元，我們預計到 2024 年將縮減至零。

Tim Bush 指出，在電池成本價格逐漸下降情況下，預估美國電動車滲透率預期可望上調 4 個百分點，2025 年電動車市占率可達 12%，而歐盟與中國的成長帶動全球電動車滲透率提高，預估 2025 年的 17% 左右，2030 年可進一步拉抬至 40% 左右。