〈緯創攜手交大〉四年將投入上億元 鎖定布局三大方向

代工大廠緯創 (3231-TW) 宣布，與交大成立嵌入式人工智慧研究中心，緯創消費暨智能產品事業群資深經理張國欽表示，預計四年專案中，將投入至少 1 億元與交大進行學研合作，並額外自提資金協助團隊往新創、產品化發展，將鎖定布局智慧交通、智慧醫療、智慧製造等三大方向。

張國欽表示，與交大合作為四年計畫，每年會鎖定一項領域進行布局，首年將著重進展較快的智慧交通領域，緯創自 2019 年協助內政部開發自駕車運行平台，目前包含台中水湳自駕車、北市無人巴士等都已導入平台，也正與台灣鐵路業者接洽，參與鐵道技術國產化。

張國欽進一步指出，第二、三年將著重智慧醫療、智慧製造領域，透過內部開發的 AI 技術、機器人，並連結旗下緯軟 (4953-TW)、緯創醫學、緯育、緯謙等事業，將集團資源整合，最後一年預期將輔導學研團隊轉型、推展落地化。

緯創集團瞄準未來 AI、5G 產業優勢，近年陸續與 MIT(美國麻省理工學院)、國內大專院校合作，緯創技術長黃俊東表示，與 MIT 合作著重 2-3 年後產品開發，與國內成大、交大、台大等合作則是瞄準 1-2 年具競爭力產品開發，不過緯創這次與交大合作將採新創種子輪育成模式，也希望打破傳統產學合作架構，進一步由市場推動集團 5G、AIoT 發展。