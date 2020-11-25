〈台股盤後〉台積電無力電子熄火 傳產接棒 仍失守5日線收13738點

儘管美股道瓊站上 3 萬點歷史新高，但台股卻面臨高檔震盪壓力，權值電子股熄火，改由傳產族群中的汽車、航運、鋼鐵與生技接棒多頭兵符，但仍難敵部分個股獲利了結賣壓，指數開高走低，終場下跌 68 點，收在 13738.83 點，連兩日吞黑 K，失守 5 日線，成交量 2636.13 億元。

台積電面臨漲多拉回壓力，終場收在 487 元，跌破周線吞下第二根黑 K，影響指數下跌 40 餘點，其他權值股包括鴻海、大立光、聯發科股價同步走跌，僅聯電維持平盤之上，電子族群今 (25) 日交易比重跌破 7 成，資金改抱汽車、航運與生技類股。

特斯拉市值首度飆破 5000 億美元，連帶讓汽車股沾光，相關供應鏈包括和大、康普、恒耀、乙盛 - KY 也有 1% 以上漲幅。

航運則受惠於疫苗研發與傳統旺季加持，同樣吸引資金買盤青睞，指標個股萬海尾盤在大單敲進下股價終場站上漲停收在 40.9 元，航空雙雄華航、長榮航分別大漲 6%、4% 以上，航運個股中包括陽明、中櫃、長榮與四維航也有 3% 以上漲幅。

鋼鐵族群中包括第一銅、千興終場大漲逾 9%，連袂攻上漲停作收，新光鋼、大成鋼、世紀綱、新鋼終場大漲逾 4%，高興昌、威致、東和鋼鐵、中鋼構、允強終場也有 2% 漲幅。

生技股中包括國光生、龍燈 - KY 也有 2% 以上漲幅，亞諾法、寶齡富錦終場上漲逾 1% 以上。

法人表示，台股指數回測主要受台積電股價壓回影響，資金除轉進先前遭調節、基期低等個股外，有特斯拉加持的供應鏈也在買盤力捧下帶動股價走揚，今天成交量仍維持 2600 億元來看，場內資金尚未完全退潮，建議可尋找低階有作帳行情的族群逢低布局。