〈聲寶新品發表〉疫情帶動內銷家電需求強 全年拚每股賺4.8元

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (25) 日舉行 2021 年新品發表會，集團總裁陳盛沺表示，今年疫情衝擊外銷業績表現，不過內銷市場空調、冰箱銷售強勁，補足外銷市場缺口，法人看好，今年全年每股純益上看 4.8 元，明年續拚成長。

陳盛沺也宣布，今年受到疫情影響取消尾牙，由各部門自行舉辦，並鼓勵抽獎活動改為線上舉行，另外，今年年終將優於去年的 2 個月。

聲寶今年受到疫情影響，外銷比重從 15% 下滑至不到 10%，不過內銷市場需求強勁，包括無颱風帶動冷氣全年業績年增 15%，冰箱更是供不應求。

陳盛沺看好，內需市場銷售量不俗，尤其 9 成屬於台灣製家電，加上消費者對品牌信心回流，以及今年新品陸續上市，本季本業有望挑戰近 5 年單季新高，法人估，內銷全年業績年增 12-15%，支撐全年營收年增 1 成以上。

聲寶今日首度移師台南新廠舉行 2021 年新品發表會，推出多冰箱、洗衣機、空調、空氣清淨機等新品，其中，聲寶藉由生產空調壓縮機經驗，推出專屬寵物空調，結合微型空調與模組化床體，新品預計明年初上市，首波將先推出 3000 台，目標年銷售量上看 1 萬台。

聲寶也獨家引進日本 KALTECH 空氣清淨機，可去除新冠病毒，該產品已大量導入日本防疫旅館，陳盛沺看好，空氣清淨機預計年底前開賣，銷售量同樣不俗。