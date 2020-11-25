緯穎明年Q1推新一代邊緣運算伺服器 ，搶企業專網商機。

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 近年搶攻白牌伺服器商機，第 3 季起陸續完成 O-RAN 插拔測試、OCP(開放運算計畫) 規格認證後，明年首季也將再推出新一代邊緣運算伺服器，搶攻雲端企業客戶專網商機。

緯穎表示，第 4 季完成 OCP 規格認證後，電信 (Telecom) 採購需求可望提升，以符合未來 5G 聯網需求應用，而除電信設備外，內部正積極開發新一代邊緣運算伺服器，主要瞄準既有雲端企業客戶獨立組網、邊緣運算需求，目前產品進入驗證階段，最快明年首季就可望開始放量生產。

營運方面，緯穎指出，展望第 4 季，雲端資料中心產業需求仍穩健，將維持供貨彈性、營運動能，零組件吃緊狀況影響有限，明年續看好雲端資料中心產業，在 5G 等資通訊產品帶動下，需求將保持成長。

據了解，緯穎今年下半年已打入亞馬遜 (AMZN-US) 供應鏈，開始小量出貨，雖然營收占比仍低，但明年出貨量可望顯著成長，緯穎在全球四大資料中心客戶中，已涵蓋微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜等三大客戶。

緯穎今也與同集團啟碁 (6285-TW) 共同參與母公司緯創與交通大學電機學院合作成立嵌入式人工智慧研究中心，預期緯創將結合集團之力，針對智慧交通、智慧運輸等智能化技術應用，強化整合 5G、AI 技術。