〈康舒法說〉明年動能源源不絕 樂觀估營收雙位數成長

電源廠康舒 (6282-TW) 今 (25) 日召開法說會，公司指出，明年動能「源源不絕」，在健康運動、家電、低軌道衛星、智慧音箱、手機等領域有都有新客戶及訂單，預計明年營收會有雙位數成長，在規模提升、生產優化下，毛利率上看 2 成。

康舒指出，目前在低軌道衛星的基站電源，除了是既有美系客戶第四季開始出貨，成為主要供應商外，也與另一美系客戶接洽，康舒透露，該客戶除了新增地面衛星基站電源外，原本就有的智慧音箱業務，明年下單力道也增強。

此外，康舒在健康運動相關，也相繼取得美系客戶跑步機電源訂單、國內自行車龍頭廠的電動腳踏車訂單，也新增中系手機客戶充電器訂單，都將從明年開始出貨，另外，家電電源也受惠歐系客戶訂單增加，也是明年營運主要動能。

康舒今年在各項產品動能帶動下，明年營收可望有雙位數增長，毛利率也會優於今年，上看 2 成，本業獲利估將優於今年。

而康舒因應需求增長、貿易關稅壁壘所建的淡水新廠也將於明年年底、疫情前添購的菲律賓新廠，今年因為疫情影響，擴產進度延遲，預計明年產線相繼進駐，屆時整體產能占比將是中國 60%、菲律賓 20%，台灣淡水 20%。