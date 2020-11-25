宇峻Q4三大動能齊發 營運可望攀全年高峰

宇峻奧汀 (3546-TW) 手遊新作《sin 七大罪～魔王崇拜～》今 (25) 日在雙平台上市，本季共有 2 款新作挹注營運，且與智冠 (5478-TW) 子公司遊戲新幹線聯合發行的《三國群英傳 M》日前推出大改版，加上資訊月福袋銷售挹注，法人看好本季營運可望攀全年高峰。

宇峻目前旗下 3 款重點遊戲包括《三國群英傳 M》、《三國群英傳：霸王之業》、《拉斯維加斯娛樂城》，《三國群英傳 M》今年上半年推出，前期營業費用較高，第三季在費用減少之下，帶動營益率大幅成長，獲利也因此攀十年新高。

雖然《三國群英傳 M》已推出超過半年，遊戲熱度消退，但 10 月 27 日已推出重大改版，並攜手「全聯 PXGo！」展開合作，可望進一步拉抬業績表現。

展望明年，除《三國群英傳 M》將進軍東南亞、日本等地外，宇峻明年第一季也將推出《三國群英傳 8》單機版，IP 授權代理的《幻世錄》；第二季《sin 七大罪～魔王崇拜～》將進軍日本，也將代理弘煜的《燐光 4》；第三季在韓國推《曉之軌跡 M》，第四季也有代理產品將上市，持續挹注營運動能。

宇峻第三季稅後純益達 9142 萬元，季增 18.2%，年增 1.45 倍，每股純益 2 元，寫近 10 年新高。前三季稅後純益 2.09 億元，年增 6 成，每股純益 4.59 元。