電子代工廠因應防疫 和碩跟進取消大型尾牙活動

在防疫考量下，繼代工大廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 相繼宣布取消大型尾牙活動後，和碩 (4938-TW) 今(25) 日也證實，取消今年度大型尾牙活動，改由各部門舉辦小型尾牙，據了解，英業達 (2356-TW) 也傾向不舉辦旺年會，緯創 (3231-TW) 則表示大型餐宴活動將調整由各部門自行舉辦。

和碩證實，為降低群聚風險，公司內部日前已公告取消大型尾牙活動，將由各部門舉辦小型尾牙。

緯創則回應，今年大型餐宴活動將進行調整，由公司提供金費給各部門自行舉辦小型尾牙，摸彩活動則保留，但型式仍在規劃中。

面對疫情防疫需求，代工大廠相繼取消大型尾牙活動，在仁寶 11 月初開出業界第一槍後，廣達、和碩確定不舉辦尾牙活動，但均仍保留抽獎活動，英業達日前也表示，考量冬天病毒較為活躍、大規模餐聚不易保持社交距離等因素，傾向不舉辦大型活動。

值得關注的是，科技代工廠帶頭宣布停辦尾牙，市場認為將讓國內外燴餐飲、飯店業者，遭受二次疫情衝擊，對此，經濟部長王美花今表示，企業考量國際疫情持續，傾向不辦理大型尾牙，但部分企業調整由各部門自行舉辦，預期將帶動一波中小型尾牙商機，呼籲餐飲、飯店業者可把握這波商機。