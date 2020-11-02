仁寶考量防疫停辦旺年會 廣達、緯創、英業達評估中

年度尾牙是各科技大廠年度盛事，但今年受疫情衝擊，加上防疫考量，組裝代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (2) 日證實，取消今年旺年會 (尾牙) 活動，開出業界第一槍，廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、和碩(4938-TW)、英業達(2356-TW) 等則尚未決定，但均回應將納入疫情、防疫考量。

仁寶表示，基於疫情因素，考量群聚活動並不安全，因此公司內部已宣布，取消年度尾牙餐會活動，而摸彩抽獎活動則還在評估要以何種方式進行。

而在仁寶開出業界第一槍後，市場也關注動輒數千人的組裝代工廠尾牙是否跟進停辦，廣達、緯創均回應，尚未確定是否舉行，將持續關注疫情發展、進行評估考量，和碩同樣指出，內部還在討論中。

英業達則回應，內部尚未收到要舉辦旺年會 (尾牙) 的指示，加上考量冬天病毒較為活躍、大規模餐聚不易保持社交距離等因素，目前傾向不舉辦。

值得關注的是，科技代工廠帶頭宣布停辦尾牙恐讓國內外燴餐飲、飯店業者，遭受二次疫情衝擊，不少餐飲、飯店業者原寄望年底企業尾牙餐聚，可望彌補上半年業績衰退，但如今期望恐將落空，而根據經濟部統計處數據顯示，外燴及團膳承包業仍蒙受疫情衝擊，累計今年前 3 季營業額僅達 218 億元、年減 31%。