還有17家境外電商迄今仍不開發票 財政部年底開罰

財政部表示，目前已設籍的境外電商共 112 家，其中有 95 家已依規定開立雲端發票，剩下 17 家尚未開立發票的電商，國稅局預計年底前開罰。

台北國稅局官員表示，針對遲未開立電子發票的境外電商，國稅局已祭出兩次開罰，其中第一次對 25 家業者，每家開罰 3000 元，第二次則針對 22 家業者，每家開罰 9000 元，剩下 17 家如果沒在年底前完成發票開立，將祭出每家 3 萬罰緩。

在稅收部分，受疫情影響炒熱電商業績，今年前 10 月境外電商營業稅額共 39 億元，較去年同期增加 1 成，回顧 2017 年 5 月境外電商課稅上路後，截至 10 月底，合計共繳納 137 億元營業稅。

台北國稅局官員說，近年境外電商營業稅呈現逐年成長，2017 年境外電商繳納營業稅額 18 億元，去年底繳納稅額跳增至 43 億元，截至今年 10 月底繳納營業稅額共 39 億元，比去年同期成長 10%。

至於營所稅部分，境外電商 2017 年繳納 7.08 億元稅額、2018 年稅額增至 8.98 億元，去年境外電商所繳納的營所稅額已跳增至 10.83 億元。