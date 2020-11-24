〈財政部打炒房〉房地合一稅件數、稅額雙升 財長：與房市回溫有關

財政部統計，至今年 9 月房地合一稅包括交易件數與稅額同步上揚，外界質疑，房地合一稅仍無法抑制房市交易熱絡，財政部長蘇建榮對此解釋，稅收增加應與這兩年房市量能回溫有關，但不能因此說房地合一稅政策失效。

蘇建榮今 (24) 日出席雲端發票推廣活動，會後針對房地合一稅件數、金額同步增加，做上述解釋，他指出，如果沒有房地合一稅，市場短期炒作情形將更嚴重。

根據財政部統計，個人適用房地合一最高稅率 45%，也就是持有一年內就轉賣的件數，從 2016 年的 2790 件增加至 5878 件，增幅達 1 倍；稅收金額也從 2016 年的 5.3 億元攀升至 7.8 億元，增幅約 4 成。

另外，持有一年以上但未滿兩年就脫手，適用 35% 稅率的件數與稅額也同步增加，其中件數部分，2016 年時共 1659 件，但到了 2019 年跳增至 3359 件；稅收也從 2016 年的 4.9 億元攀升至 7.1 億元。

對於房地合一稅的稅收件數、金額同步增長，外界質疑，目的在抑制炒作買盤的房地合一稅是否失效？蘇建榮對此表示，房地合一稅件數與稅收增加，主要與房市價量回溫有關，不能因此說房地合一稅無效。

蘇建榮認為，房地合一稅上路初期，市場基於觀望新制導致交易量能萎縮，但隨著實施時間一久，房市難免出現短期買賣現象，研判是導致房地合一稅短期交易件數、稅收增加。他認為，如果沒有房地合一稅，房市短期炒作買賣情形恐怕會更嚴重。