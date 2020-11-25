〈電動車大商機〉中國本土品牌崛起 信邦、健和興迎浪潮

不只特斯拉市值衝高，中國自有電動車佈局也相繼崛起，蔚來市值超越通用汽車 (GM)、福特、法拉利等國際知名車企、上汽通用五菱「宏光 MINI EV」連二個月，在中國銷量超越特斯拉，高居榜首，隨著中國本土電動車相繼崛起，台相關連接線、器廠，包含信邦 (3023-TW)、健和興(3003-TW) 等可望受惠。

據中國乘聯會統計，10 月中國狹義乘用車市場銷量 199.2 萬輛，月增 4.1%，年增 8%；其中，新能源汽車批發銷量突破 14.4 萬輛，月增 15.9%、年增 119.8%。

在新能源車中，五菱宏光 MINI EV 以 2.06 萬台銷量排名第一，特斯拉 Model 3 1.21 萬輛轎車排名第二，而這也是五菱宏光 MINI EV 9 月以來，連續二個月超車特斯拉。

此外，中國電動車新創蔚來汽車，近日市值也達到 600 多億美元，相繼超過通用、福特、法拉利等全球知名車企，反映市場看好中國本土電動車的前景。

隨著中國電動車相繼崛起，佈局多年的台系供應鏈也迎來爆發期，連接線束的信邦 (3023-TW) 目前是多家中系電動車雷射雷達 LiDAR 線束主力供應商；健和興 (3003-TW) 近年在中國充電槍、充電樁市場也多斬獲，都將成為中國車市向上的受惠廠。

另外，電源大廠台達電 (2308-TW) 除了中國車廠外，手上也握有美系電動車、歐系大廠等訂單，在電動車發展趨勢下，也將成為一大營運新動能。