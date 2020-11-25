上銀集團連續21年拿下台灣精品金、銀質獎

上銀科技 (2049-TW) 以「i4.0BS 智慧型滾珠螺桿」獲得第 29 屆台灣精品銀質獎，關係企業大銀微系統 (4576-TW) 也以「E1 驅動器」獲台灣精品銀質獎，這是上銀集團自 2001 年來，連續 21 年榮獲的第 28 及 29 座台灣精品金、銀質獎獎座。

上銀科技創立之初，就以研發創新與自有品牌為企業永續經營主軸。上銀科技產品是精密設備關鍵零組件，一向為德國、日本所主導的市場，經過 30 多年深耕，自 2001 年迄今已連續 21 年榮獲台灣精品金、銀質獎，其中上銀科技累積 12 金 9 銀亮眼成績，大銀微系統也獲 3 金 5 銀肯定。不但證明可協助客戶進行轉型升級，為工業 4.0 最佳夥伴，也提升台灣精密機械產業在全球競爭力，讓 MIT 台灣精品在世界舞台發光發熱。

上銀科技本次榮獲銀質獎的產品「i4.0BS 智慧型滾珠螺桿」，是世界第一支整合物聯網、感測器技術與邊際運算技術結合的產品，也是上銀科技跨入智慧製造的第一個產品，此產品除應用在工具機外，也成功打入日本重要射出成型機廠、新加坡半導體設備廠與台灣最重要的半體廠、手工具與水五金等產業，在 2018 年榮獲國際創新獎，也於今日榮獲台灣精品銀質獎殊榮。

大銀微系統的「E1 驅動器」榮獲台灣精品銀質獎，這是以色列團隊與台灣大銀團隊共同研發的產品，E1 驅動器可驅動線性馬達、轉矩馬達與伺服馬達，適用於半導體、面板、PCB、新能源 AOI 檢測、雷射與高階工具機等產業高精自動化或檢測與加工設備。

上銀集團發揮集團機電整合優勢，今年成功進入全球最主要汽車廠的供應鏈，取得 IATF 16949 汽車品質管制系統驗證，為智慧製造提供系統整合服務；並以首家機電整合系統供應商的角色，與手機大廠合作開發新世代產品。

高階五軸加工機使用的 AC 軸、C 軸力矩馬達迴轉工作台，也被日本、歐美等工具機大廠及電腦大廠生產線所採用；自主研發的機器人核心元件諧波減速機 DATORKER 也進入量產階段，打破日德企業獨佔市場的局面，如今 HIWIN 已是全球傳動控制與系統科技第二大品牌，也是台灣前 25 大國際品牌。