亞洲公司治理評鑑出爐 台灣排名進步 總得分創歷年最高

金管會晚間表示，亞洲公司治理協會 (ACGA) 於今 (25) 日第 20 屆年會公布 2020 年亞洲公司治理評鑑結果，在 12 個亞洲市場評比中，台灣排名從上次的第五名進步到第四，僅次澳洲、香港及新加坡，除整體排名進步外，總得分 62.2 分，為歷年來最佳成績。

金管會表示，於 12 個受評市場中，僅台灣與澳洲是在所有構面評分上均較上屆提升的市場，並進一步縮短與香港的 63.5 分及新加坡的 63.2 分之差距。

金管會表示，依據 ACGA 公布之亞洲公司治理評鑑結果，台灣今年重要表現有二，第一、台灣為本次評鑑進步最多的國家，且在評鑑項目「政府與公共治理」類別得到 68 分，與澳洲並列第一；「監理機構」類別得 66 分，則列第二，僅次於香港的 69 分。

第二、金管會推出公司治理 3.0 - 永續發展藍圖，關注於 ESG 生態系與永續報告書的強化，及將全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）準則的適用對象推及公布永續報告書的上市櫃公司。

有效的公司治理是公司永續發展和健全資本市場的關鍵，金管會今年 8 月推出了為期三年的「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，期望建立完整公司治理生態系統及強化上市櫃公司對 ESG 風險的應變能力，相關努力也獲 ACGA 肯定。

金管會表示，未來將繼續與資本市場參與者合作，深化公司治理文化，支持永續發展，建構具國際競爭力的資本市場。