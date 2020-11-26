〈能源盤後〉美庫存下降 疫苗樂觀情緒仍高昂 原油再收逾8個月高點
週三 (25 日) 交易，原油期貨價格持續走高，收在 8 個月以上高點，因市場持續樂觀看待新冠疫苗的進展，以及美國原油庫存下降。
兩項基準原油期貨價格連續 2 日收在 3 月 5 日以降最高收盤價。
由於藥廠接二連三公布新冠疫苗在最後階段的強勁表現，提振市場信心，掩蓋了歐美病例激增帶來的擔憂情緒，因此 11 月原油價格上漲。
週二在川普政府消除政權移交的障礙後，原油再獲提振。
Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告中提到，「然而，原油價格對近期好消息的反應太快，很難不令人擔心，對沖基金從空頭變多頭，因為 Brent 原油從不到 45 美元變成 48 美元以上，這包括 OPEC 將延長現行減產規模 3 至 6 個月的預期。」
「這仍然是市場一廂情願的想法，但近期石油仍可能受到任何結果的影響，這些結果表明近期報導提到 OPEC 緊張局勢是真的，且可能對不確定時期內的石油減產行動造成威脅。」
本月稍早新聞報導稱 OPEC 與 OPEC + 之間的局勢益發緊張。目前 OPEC 與 OPEC + 仍排定 11 月 30 日至 12 月 1 日召開會議，討論原訂 1 月起放寬減產配額的計畫。
EIA 公布，上週美國原油庫存減少約 80 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期減少 130 萬桶，雖然不及分析師預期，但也令市場鬆一口氣，因為週二晚間產業貿易團體 API 公布，上週原油庫存增加 380 萬桶。
然而，EIA 公布上週汽油庫存增加 220 萬桶，大於預期。分析師本預期增加 80 萬桶。EIA 也報告上週蒸餾油庫存下降 140 萬桶，不及分析師預期下降 210 萬桶的程度。
由於週四感恩節，EIA 提前一日公布數據，上週天然氣庫存下降 180 億立方英呎。
貝克休斯（Baker Hughes）也提早發布了油井鑽機量的數據。本週美國油井鑽機量增加 10 個，達到 241 個。