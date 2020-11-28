〈能源盤後〉OPEC會議在即 疫苗受質疑 原油收盤錯綜 但本週漲逾7%

週五 (27 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，係因 OPEC 重要會議在即，且前一交易日登上 3 月初以來高點。

美國金融市場週四因感恩節假期休市，週五能源市場提早收市。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 18 美分或近 0.8%，收每桶 45.53 美元。前一交易日 (週三) 漲幅 1.8%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 38 美分或近 0.8%，收每桶 48.18 美元。前一交易日 (週三) 漲幅 1.6%。

根據道瓊市場數據，本週 WTI 原油上漲 7.3%，創下自 10 月 9 日止當週以降最大單週漲幅，也是連續第四次收高；Brent 原油上漲 7.2%，也是連續第四週收高。

WTI 原油和 Brent 原油週三收盤均創 3 月 5 日以來最高價，FactSet 顯示，本月兩者漲幅均至少 27%。

《路透》報導，OPEC + 傾向推遲明年增產的計畫。然而，OPEC 成員與盟國間的關係緊張，最終結果仍須等 11 月 30 日至 12 月 1 日的視訊會議結束。

先前因新冠疫情而挫傷商業活動，隨著疫苗正面消息推動，市場越來越期待新冠疫苗將改善經濟中的需求趨勢，讓石油受惠。

然而，一些謹慎的策略師認為，在經歷快速上漲後，原油可能遭遇阻力，且近期對於實驗性疫苗的擔憂聲浪也逐漸增加。

美國官員近期對阿斯利康 (AZN-US) 和牛津大學聯合研究的候選疫苗有效性提出質疑。白宮神速行動 (OWS) 負責人 Moncef Slaoui 與其他美國專家對其後階段研究的各方面表示擔憂。

Rystad Energy 的石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 寫道，「疫苗受挫對市場來說不是好消息，萬一 OPEC + 會議進一步提前，價格會更直接下挫。」

分析師也提到，但如果阿斯利康的疫苗真的正式推遲「取得監管單位批准」，這會衝擊到押注石油需求提早復甦的市場，他們預期全球能較預期提早自由旅行。」

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