主力產品恐重創！大摩對福特電動車策略打問號 福特下挫近4%

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 不買單福特 (F-US) 的電動車策略，週三他將福特股票評級自「買進」降為「持有」，目標價維持每股 9 美元。

福特週三下跌近 4%，收 9.08 美元。

Jonas 週三研究報告指出，「我們認為，福特已經感受到電動車的急迫性了，但我們仍無法完全明白其策略。我們的團隊仍對混合動力車的長期經濟價持抱持高度謹慎。因為隨著電池成本下降，混合動力車的策略可能只是增加不必要的成本，以及車輛平台的複雜度。」

在電動汽車方面，福特攜手福斯 (VOW-US) 打造全電動平台，福特第一款真正全電動產品——野馬 Mach E 才剛開始出貨，而全電動商用休旅車即將問世，之後還有全電動的 F-150 皮卡車。

「我們相信，福特最終會過渡到電動車，且利用強大的車隊和商業地位，但其主力 (內燃機) 產品卻將面臨巨大阻力。」

許多分析師認為，商用車電動化的速度會比一般轎車快，因為大量用車下，節省下的燃料成本會更明顯，且由中央管控的車隊充電效率更好。

這對福特來說是好事，因為福特擁有強大的卡車地位，而銷售近半數輕型卡車都用在商務上，因此福特要做的是讓投資者相信，電動卡車的獲利將和化石燃料卡車一樣。

Jonas 仍維持通用汽車 (GM-US) 股票「買進」評級，目標價 53 美元。他對通用的電動車策略更有信心，且認為從長期來看，投資者已經開始將通用視為可靠的電動汽車生產商。

他對福特的牛市目標在 12 美元，且取決於該公司是否能推出可靠的電動車策略，這端視 10 月新上任的執行長 Jim Farley 的說法。

今年迄今福特股價下跌 2.5%，落後大盤，但過去 3 個月福特股價上漲約 31%。