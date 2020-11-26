盤前財經大事搶先讀2020年11月26日
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今日操盤前瞻
美股休市一日
日本 10 月工具機訂單
韓國央行利率決策
法說會：新光金、敬鵬、世紀鋼、健和興
Fed 11 月會議紀要：擴大 QE 蠢蠢欲動 悲觀看待美就業市場
週三 (25 日) 美國聯準會 (Fed) 公佈 11 月會議紀要，聯準會官員權衡調整購債規模，可能很快會擴大量化寬鬆 (QE)。閱讀全文...
彭博：任天堂將夏普納入 Switch 代工行列
《彭博》週三 (25 日) 引述知情人士報導，任天堂已將鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 納入供應鏈名單，協助為旗下熱門遊戲機 Switch 進行組裝作業。閱讀全文...
威鋒年底前掛牌引想像 陳文琦：目標不是追求股王
威盛旗下小金雞威鋒 (6756-TW) 預計年底前上市掛牌，外界對於過往是股王製造機的威盛集團抱以期待，董事長陳文琦表示，掛牌上市目標從來不是追求股王，而是先把該做的事做好。閱讀全文...
韓國浦項鋼鐵光陽廠意外停工 亞洲鋼市供給恐現缺口
韓國浦項鋼鐵光陽廠發生工安意外，業界人士指出，由於光陽廠日產能約 1.5 萬頓，若後續面臨停工，亞洲市場供給將出現缺口，在需求持續回溫下，將進一步推升鋼價走勢。閱讀全文...
為股價抱屈？富邦金總座喊股價淨值比、本益比偏低
富邦金 (2881-TW) 昨 (25) 日舉辦線上法說會，獲利繳出好成績，且持續居金控獲利王，但是面對自身股價表現，總經理韓蔚廷表示，目前富邦金 PB(股價淨值比) 不到 0.8 倍、PE(本益比) 不到 6 倍，都是較低水準。閱讀全文...