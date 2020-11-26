盤前財經大事搶先讀2020年11月26日

今日操盤前瞻

美股休市一日

日本 10 月工具機訂單

韓國央行利率決策

法說會：新光金、敬鵬、世紀鋼、健和興

Fed 11 月會議紀要：擴大 QE 蠢蠢欲動 悲觀看待美就業市場

週三 (25 日) 美國聯準會 (Fed) 公佈 11 月會議紀要，聯準會官員權衡調整購債規模，可能很快會擴大量化寬鬆 (QE)。閱讀全文...

彭博：任天堂將夏普納入 Switch 代工行列

《彭博》週三 (25 日) 引述知情人士報導，任天堂已將鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (6753-JP) 納入供應鏈名單，協助為旗下熱門遊戲機 Switch 進行組裝作業。閱讀全文...

威鋒年底前掛牌引想像 陳文琦：目標不是追求股王

威盛旗下小金雞威鋒 (6756-TW) 預計年底前上市掛牌，外界對於過往是股王製造機的威盛集團抱以期待，董事長陳文琦表示，掛牌上市目標從來不是追求股王，而是先把該做的事做好。閱讀全文...

韓國浦項鋼鐵光陽廠意外停工 亞洲鋼市供給恐現缺口

韓國浦項鋼鐵光陽廠發生工安意外，業界人士指出，由於光陽廠日產能約 1.5 萬頓，若後續面臨停工，亞洲市場供給將出現缺口，在需求持續回溫下，將進一步推升鋼價走勢。閱讀全文...

為股價抱屈？富邦金總座喊股價淨值比、本益比偏低

富邦金 (2881-TW) 昨 (25) 日舉辦線上法說會，獲利繳出好成績，且持續居金控獲利王，但是面對自身股價表現，總經理韓蔚廷表示，目前富邦金 PB(股價淨值比) 不到 0.8 倍、PE(本益比) 不到 6 倍，都是較低水準。閱讀全文...