美大選後3個月標普500上漲機率逾6成 11月投資氣象看好美股

國泰證券今 (26) 日發布 11 月全球主要股市及商品投資氣象，依歷史經驗來看，由於美國大選後三個月 S&P500 指數上漲機率達 64%，對美國、中國及新興亞洲抱持「正向」看法，而歐洲、日本、新興歐洲、原油、黃金、礦業及美元等則抱持「中立」看法。

國泰證券表示，過去幾個月市場氣氛受美國總統大選不確定因素影響，但目前已初步解除，依歷史經驗來看，自 1964 年以來美總統大選結束後三個月，S&P500 指數上漲機率高達 64%。

另一方面，由於美國為全球最大消費市場，配合從第四季一路延續到明年 1 月的全球消費熱潮，統計 1950-2019 年第四季平均上漲機率達 78.6%，因此，國泰證券認為，第四季美國股市受到年終消費旺季的挹注下，GDP 增長，股市表現可望同步向上。

國泰證券進一步分析，全球股市仍存在疫情不確定因素，將使電商通路持續蓬勃發展，尤其消費習慣轉變，預期電商未來三年可維持雙位數成長，且占整體零售銷售比重逐年攀升。

展望後市，國泰證認為，美國總統大選暫時落幕，接下來需留意三個不確定因素，包括新冠疫苗第三期臨床試驗結果、歐盟和英國針對脫歐後的貿易協議談判以及地緣政治情勢後市發展等，建議投資人不妨逢低布局消費旺季相關的產業，並搭配黃金、公用事業類股或投資等級債進行防禦配置。