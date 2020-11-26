【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 新冠疫情持續在美國蔓延，加州通報史上最高單日確診數 (超過 1.8 萬)，經濟數據方面，美國初領失業金人數連二週上升，周三美股跌多漲少，僅那斯達克指數上漲 0.47%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在 0.16%~0.58% 之間。

2. 台股目前在 10 日線 (13,627 點)、月線(13,252 點) 之上，周三尾盤賣壓湧現，失守 5 日線(13,773 點)，最終下跌 68.3 點，跌幅為 0.49%，收在 13,738.83 點，成交金額為 2,654.40 億元。三大法人合計賣超 138.38 億元，外資賣超 106.32 億元、投信賣超 9.73 億元、自營商賣超 22.32 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量平，仍有下跌出量疑慮，後勢仍需量價得宜。

（2）、均線：支撐為 10 日線 (約 13,627 點) 附近，壓力為 14,000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔震盪。

4. 周三櫃買指數跌幅 0.23%，收在 172.22 點，仍守在 5 日線之上。支撐約 169.5 點附近，壓力為 175 點附近，KD 向下，K 值高於 80 處於超買區，短線高檔整理。

5. 觀盤重點：近二日指數在創高 13,951 點後拉回，下跌過程出量，失守 5 日線，短多格局轉弱，建議持股比重降至五成附近，而波段支撐端看月線，月線不破仍是波段偏多，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群。

6. 高通獲准供貨華為，陸媒報導，華為正積極向供應商訂購 4G 手機及平板等設備的零組件，市場預期將有助於 2330 台積電、2454 聯發科、2317 鴻海等上下游台系供應鏈出貨，然而，5G 手機已越來越快在市場上滲透，華為若缺席 5G 手機市場，據研究機構 TrendForce 預計，華為 2021 年全球智慧型手機市占率將降至 4%。

7. 砷化鎵代工廠 8086 宏捷科 10 月自結稅後純益達 5000 萬元，年增 21%，宏捷科指出，手機營收占比自第三季回溫，營收月增的趨勢可望延續至明年，產業趨勢發展正面，但留意因與中美晶的私募案，股本擴充可能將稀釋獲利。

8. 近期漲價概念股吸引市場目光，缺櫃、租船成本上漲，貨櫃航運漲價潮持續，全球最大貨櫃船運業者馬士基（Maersk）、赫羅德（Hapag Lloyd）均已調高 2020 年財測，目前漲價潮已轉移至東南亞航線，包括 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海均同步受惠，其中 2615 萬海因亞洲航線比重攀高超過六成，受惠程度最大。

