〈台股盤前〉大盤漲多拉回整理中 留意漲價及疫情相關族群

台股昨 (25) 日攻高後拉回，早盤最高衝上 13893.2 點，並未突破前一日盤高點 13951.17 點，盤中類股高速輪動，但終場下跌 68.3 點，收在 13738.83 點，成交值 2685.04 億元；證券分析師指出，大盤目前動能仍在，留意漲價及疫情相關族群布局。

證券分析師黃漢成說，目前電子零組件族群中，市場傳出調漲產品價格的包括玻纖布、銅箔基板、頻率元件、CIS 及 Mosfet(整流二極體元件等；同時，在疫情相關個股包括了可望受惠疫情緩和的航空如華航、長榮航、海運個股，及台股的廠疫苗生產廠商。

而就美國股市今天早晨收盤的行情來看，道瓊指數下跌 173.77 點，或 0.58%，收 29,872.47 點。標普 500 指數下跌 5.76 點，或 0.16%，收 3,629.65 點。那斯達克指數上漲 57.08 點，或 0.47%，收 12,094.40 點。費城半導體指數下跌 8.77 點，或 0.34%，收 2,600.24 點。

美國重要科技股僅臉書下滑，收盤蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.75%；臉書 (FB-US) 下跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.013%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.0047%。

就今天的台股走勢而言，昨日集中市場加權股價指數終場以下跌作收，大盤下跌 68.3 點，收在 13738.83 點，已經跌破 5 日均線，KD 指標高檔交叉向下，如再走低，可能在高檔盤成頭部區。